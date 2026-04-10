"Русский космос": первый сеанс связи и "космические" названия улиц

Москва10 апр Вести.В 2026 году мир отмечает 65-летие полета Юрия Гагарина. Это событие, которое открыло новую эпоху в истории человечества. Для России космос – особая гордость, это смелые идеи, великие открытия и люди, которые делают невозможное возможным.

ВГТРК и Госкорпорация "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара совместно с региональными ГТРК организуют Всероссийский телемарафон "Русский космос".

ГТРК "Владивосток" представит материал про первого космического диктора СССР, который участвовал в первом сеансе спутниковой телевизионной связи между МСК и Дальним Востоком.

Журналисты ГТРК "Дальневосточная" расскажут о космонавте Петре Дуброве, уроженце Хабаровска, герое России, почетном гражданине города. Сейчас он готовится к очередному полету, который намечен на лето 2026 года.

ГТРК "Чукотка" покажет сюжет о выдающемся земляке - космонавте Павле Виноградове. Он учился в анадырской школе. Часто приезжал в родной город. Является почетным гражданином окружного центра. В музее собраны интересные экспонаты, привезенные и переданные им.

ГТРК "Бурятия" расскажет об интересных людях, связавших свою жизнь с космической темой. Зрители узнают о работе ученых Байкальского института природопользования, которые разработали полимер для космической отрасли.

Из материала ГТРК "Бира" зрители узнают, что в Еврейской автономии немало улиц носят "космические" названия. Алексей Леонов в 1987-м отбирал кандидатов в космонавты на аэродроме Бирофельда.

Телемарафон "Русский космос" пройдет 11 апреля в прямом эфире на платформе "Смотрим" и круглосуточных региональных телеканалах ВГТРК. Он начнется в 8.00 по московскому времени и продлится 16 часов.