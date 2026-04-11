Москва11 апр Вести.Масштабный телемарафон, посвященный русскому космосу, стартовал в субботу, 11 апреля, в 8 часов по московскому времени. Организаторы проекта - ВГТРК и Госкорпорация "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и городского округа Самара.

Марафон продлится 16 часов и охватит все регионы страны. Зрители смогут познакомиться с материалами об истории отечественной космонавтики, узнают о научных открытиях и подвигах.

Мероприятие приурочено к знаменательной дате – 65-летию первого полета человека в космос.

Каждый регион страны расскажет про свой вклад в освоение космического пространства. Центральной площадкой телемарафона станет ГТРК "Самара", которая объединит эфирные включения в единую телевизионную программу.

Самое яркое об освоении звездных просторов - в телемарафоне "Русский космос" на платформе "Смотрим" и региональных телеканалах ВГТРК.