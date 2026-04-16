Более 1 500 студентов из Самары выстроятся в надпись, которую увидят из космоса

В Самаре более 1 500 студентов поучаствуют во флешмобе, который видно из космоса Более 1 500 студентов из Самары выстроятся в надпись, которую увидят из космоса

Москва16 апр Вести.Более 1 500 студентов поучаствуют во флешмобе "Самара. Космос. 65". Они выстроятся на площади Куйбышева, чтобы образовать надпись, а затем над ними пролетит спутник, который зафиксирует этот момент.

В первый раз такую акцию устроили в 2011 году – тоже в Самаре.

В 2011 году мы сделали первый шаг и показали, что можно буквально соединить людей и космос в одном действии. Сегодня мы продолжаем эту историю, потому что она про главное – про формирование мировоззрения заявила директор ГТРК "Самара" Елена Крылова

Среди собравшихся – как студенты высших учебных заведений, так и учащиеся колледжей. Они понимают, что участвуют в историческом событии.

Ожидания такие, что мы запомним это на всю жизнь и потом через пять лет, через десять лет, через пятнадцать – будем показывать своим детям, а потом, может быть, и внукам то, что мы участвовали в этом мероприятии. Скажем: "А мы стояли в этой букве" поделился один из участников, занимающий место в букве "Р"

Другая участница, студентка Софья, тоже надеется, что запомнит это событие на годы.

Так как мне небезразлична Самара и наши достижения, я с удовольствием согласилась поучаствовать. Ожидания очень большие: что это будет эффектно и с годами будет приятно вспоминать этот флешмоб сообщила она ИС "Вести"

Событие приурочено к 65-летию первого полета человека в космос.