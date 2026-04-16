Москва16 апр Вести.Появился снимок со спутника, на котором запечатлен масштабный флешмоб в Самаре. Мероприятие приурочено к 65-летию полета человека в космос.

Студенты вузов и колледжей выстроились на площади Куйбышева, образовав живую надпись "Самара. Космос. 65".

Участники флешмоба рассказали ИС "Вести" о своих ощущениях.

Нам все понравилось, было очень здорово, спасибо за такое мероприятие поделились впечатлениями студентки Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева

Ранее другой участник флешмоба заявил, что испытывает гордость, поскольку участвует в историческом событии.

Именно в Самаре в 2011 году такое мероприятие провели впервые, и с тех пор это стало традицией.