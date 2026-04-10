Москва10 апр Вести.В рамках эколого-патриотической акции "Сад памяти" в Самарской области сегодня высадили 38 500 саженцев сосны. Мероприятие в этом году решили посвятить 65-летию первого полета человека в космос, сообщается на сайте проекта.

Самара является одним из ключевых ракетно-космических центров России. Именно здесь была создана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Затем на ее базе была произведена ракета-носитель, которая в 1961 году доставила Юрия Гагарина в космос.

Именно Самара стала флагманской площадкой "Недели космоса", объединив память о героях войны и первопроходцах космоса.

Каждое дерево в "Саду памяти" - это благодарность и героям войны, и тем, кто прокладывал путь к звездам приводятся на сайте слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева

Всего в рамках седьмого сезона акции "Сад памяти" в регионе высадят более 150 тысяч деревьев в память о погибших в Великую Отечественную войну и во время спецоперации.