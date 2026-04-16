Москва16 апрВести.Над Самарой пролетел спутник. Он снял флешмоб "Самара. Космос. 65", в котором участвовали более 1 500 студентов вузов и колледжей. Они выстроились на площади Куйбышева, образовав живую надпись.
Один из участников, стоявший в букве "Р", поделился своими ощущениями.
Нас переполняют эмоции, гордость переполняет за то, что мы участвуем в бесспорно историческом событии. В событии, которое повторяется каждые пять летсообщил он ИС "Вести"
Директор ГТРК "Самара" Елена Крылова отметила важную роль флешмоба в жизни города.
Мы сегодня собрались все вместе здесь ради величайшей миссии: рассказать всему миру о том, что Самара – космическая столица России. А пролетающий над площадью Куйбышева спутник расскажет об этом во Вселеннойподчеркнула она
Мероприятие приурочено к 65-летию полета человека в космос. Впервые его провели именно в Самаре в 2011 году и с тех пор устраивали регулярно.