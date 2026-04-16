Спутник снял флешмоб в Самаре, в котором участвовали более 1 500 студентов

Москва16 апр Вести.Над Самарой пролетел спутник. Он снял флешмоб "Самара. Космос. 65", в котором участвовали более 1 500 студентов вузов и колледжей. Они выстроились на площади Куйбышева, образовав живую надпись.

Один из участников, стоявший в букве "Р", поделился своими ощущениями.

Нас переполняют эмоции, гордость переполняет за то, что мы участвуем в бесспорно историческом событии. В событии, которое повторяется каждые пять лет сообщил он ИС "Вести"

Директор ГТРК "Самара" Елена Крылова отметила важную роль флешмоба в жизни города.

Мы сегодня собрались все вместе здесь ради величайшей миссии: рассказать всему миру о том, что Самара – космическая столица России. А пролетающий над площадью Куйбышева спутник расскажет об этом во Вселенной подчеркнула она

Мероприятие приурочено к 65-летию полета человека в космос. Впервые его провели именно в Самаре в 2011 году и с тех пор устраивали регулярно.