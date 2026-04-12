В "Артеке" 3500 детей из 8 стран приняли участие во флешмобе ко Дню космонавтики

Москва12 апр Вести.На центральном стадионе "Артека" состоялся масштабный флешмоб "Мир. Мечта. Космос", в котором приняли участие 3,5 тысячи детей из 8 стран: России, Беларуси, Франции, Турции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом рассказала пресс-служба лагеря.

Вместе они создали живую композицию с надписью: "Мы первые в космосе! Спасибо, Юра! 1961–2026. Артек гордится" сказано в материале, опубликованном на сайте лагеря

Старт акции дала фраза "Поехали!", которую Гагарин произнес во время старта 1-го пилотируемого космического корабля "Восток" 12 апреля 1961 года. Под песню "Трава у дома" дети подняли руки вверх и образовали "волну".

По словам директора Международного детского центра "Артек" Константина Федоренко, для лагеря космос – это часть истории, поскольку именно здесь Юрий Гагарин предложил создать 1-ю в стране космическую выставку, которая стала началом нашей музейной традиции.

Масштабный флешмоб дал старт 4-й смене "Солнечные ветры вселенной", которая посвящена космической тематике, научным открытиям и технологиям будущего. В течение смены дети встретятся с представителями космической отрасли, пройдут занятия из цикла "Разговоры о важном": "65 лет триумфа. 80 лет космической отрасли. Ко Дню космонавтики", "Гагаринские уроки".



Акция была реализована при поддержке и участии "Роскосмоса".

12 апреля 2026 года отмечается 65-я годовщина первого полета Юрия Гагарина в космос. В этот юбилейный год по всей России с 6 по 12 апреля впервые пройдет масштабная "Неделя космоса".