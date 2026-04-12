Москва12 апрВести.Инженеры, работающие над спутниками "Кубсат" в Москве, показали журналисту ИС "Вести" Георгию Подгорному , как функционирует производство.
Спутники, которые производит частная лаборатория в Москве, входят в АИС (группировка автоматизированной идентификационной системы).
Вот это стенд отработки системы ориентации. Когда спутник полностью готов, собран, проверен, мы помещаем его на аэростол и проверяем работу алгоритмов ориентации. Здесь имитируется магнитное поле Земли, Солнце, звездное неборассказал руководитель проектов Сергей Вершилин
Производители также рассказали, что уже больше 70 их спутников было выведено на орбиту Земли.
У нас более 70 аппаратов выведено на орбиту такого формата. Они обеспечивают прием сигналов АИС от всех судов в Мировом океане. Ну и, соответственно, дальше мы их принимаем на наземные станции, обрабатываем и создаем сервисрассказал Вершилин
Кроме того, стало известно, разработку каких продуктов планируется начать.
Сейчас мы уходим уже в аппараты, которые весят 180-200-300 кг. Это уже довольно большие аппараты, но зато они уже позволяют делать съемку с очень высоким разрешением, делать съемку в видеорежиме, ну и, соответственно, оказывать услуги связирассказал генеральный директор группы компаний Николай Пожидаев
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о задачах Недели космоса, среди которых – показать населению, как его жизнь связана с космосом, и вовлечь молодежь в это направление.