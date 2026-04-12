В рамках Недели космоса в Москве рассказали о создании спутников "Кубсат"

Москва12 апр Вести.Инженеры, работающие над спутниками "Кубсат" в Москве, показали журналисту ИС "Вести" Георгию Подгорному , как функционирует производство.

Спутники, которые производит частная лаборатория в Москве, входят в АИС (группировка автоматизированной идентификационной системы).

Вот это стенд отработки системы ориентации. Когда спутник полностью готов, собран, проверен, мы помещаем его на аэростол и проверяем работу алгоритмов ориентации. Здесь имитируется магнитное поле Земли, Солнце, звездное небо рассказал руководитель проектов Сергей Вершилин

Производители также рассказали, что уже больше 70 их спутников было выведено на орбиту Земли.

У нас более 70 аппаратов выведено на орбиту такого формата. Они обеспечивают прием сигналов АИС от всех судов в Мировом океане. Ну и, соответственно, дальше мы их принимаем на наземные станции, обрабатываем и создаем сервис рассказал Вершилин

Кроме того, стало известно, разработку каких продуктов планируется начать.

Сейчас мы уходим уже в аппараты, которые весят 180-200-300 кг. Это уже довольно большие аппараты, но зато они уже позволяют делать съемку с очень высоким разрешением, делать съемку в видеорежиме, ну и, соответственно, оказывать услуги связи рассказал генеральный директор группы компаний Николай Пожидаев

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о задачах Недели космоса, среди которых – показать населению, как его жизнь связана с космосом, и вовлечь молодежь в это направление.