Баканов сообщил о 30 планируемых экспериментах на Российской орбитальной станции

Москва26 мая Вести.Порядка 30 экспериментов уже запланированы для проведения на Российской орбитальной станции (РОС). Об этом на Общем собрании членов Российской академии наук (РАН) сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Отмечается, что эксперименты будут проводиться по запросу различных институтов РАН.

Кроме того, продолжаются работы на Международной космической станции (МКС), где проведут 60 экспериментов, из которых 25 производятся по заказу РАН.

Ранее замглавы Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов рассказал, что новая российская ракета-носитель "Союз-5" сможет использоваться для лунных миссий, а также для задач дистанционного зондирования Земли. Госкорпорация готовит еще две такие ракеты. Запуск первой состоялся 30 апреля с 45-й площадки космодрома Байконур.