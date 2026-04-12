В центре "Прогресс" рассказали о внедрении ИИ в космические аппараты

Москва12 апр Вести.Первый заместитель генерального директора – генеральный конструктор "ЦСКБ-Прогресс" Равиль Ахметов в интервью информационной службе "Вести" сообщил о планах по внедрению искусственного интеллекта в ракеты российского производства.

По словам генконструктора, чтобы идти в ногу со временем, ракетостроению сегодня требуется внедрения искусственного интеллекта в элементы космических аппаратов, и такие наработки уже существуют.

Конечно, время идет. Требуется более высокая степень автоматизации, более высокая степень внедрения искусственного интеллекта в каких-то элементах, конечно, мы идем по этому пути. И у нас есть новые разработки, новые предложения по ракетам, которые уже идут в ногу со временем сказал Ахметов

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в настоящий момент идут последние приготовления перед пуском ракеты "Союз-5".