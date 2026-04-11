В Роскосмосе сообщили о планах по применению ИИ в моделировании и проектировании

Москва11 апр Вести.Роскосмос планирует начать применять искусственный интеллект в проектировании и моделировании. Об этом генеральный директор госкорпорации заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Но самое для нас главное – это начать проектировать с использованием искусственного интеллекта и моделировать ряд моментов. Даже сейчас компьютерное моделирование позволило ряд прожигов двигателей, например, вместо пяти проводить два, а три проводить в компьютерном виде. Это сильно удешевляет эксплуатацию и подготовку техники к запуску сообщил Баканов

Российский лидер добавил, что технологии не должны мешать надежности и качеству. Дмитрий Баканов, в свою очередь, отметил, что процесс математического моделирования сейчас отрабатывается для приведения к 100% результату.

Потому что сейчас мир семимильными шагами в космосе движется, и проектируют быстро, и, самое главное, еще и внедряют. И здесь при генеративном дизайне есть возможность сразу на аддитивную печать отправлять ряд деталей, что мы как раз на предприятиях двигателя строительного холдинга активно сейчас внедряем добавил глава Роскосмоса

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская космическая отрасль в настоящий момент чувствует себя уверенно, несмотря на наличие накопившихся проблем.