В России будет сформирован план внедрения ИИ на уровне всей страны

Москва10 апр Вести.Необходимо сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта на уровне всей России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

Глава государства отметил, что правительство сейчас готовит правовую базу для применения искусственного интеллекта.

Уже поручил правительству совместно с главами регионов сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта на уровне всей страны с учетом задач отраслей и субъектов федерации. К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование … Нужно настроить регулирование, чтобы оно не сдерживало, не мешало, а наоборот служило стимулом для ускорения разработки и опережающего внедрения передовых технологий сказал Путин

Ранее президент заявил, что от способности страны следовать стремительным технологическим изменениям зависят суверенитет и само существование России.