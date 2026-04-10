Путин: необходимо развивать собственные решения ИИ для обороны и безопасности

Москва10 апр Вести.Россия должна развивать собственные решения в области искусственного интеллекта (ИИ) для национальной обороны и безопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

По его словам, необходимо обладать самыми передовыми технологиями в этой области.

Это развитие собственных решений искусственного интеллекта для национальной обороны и безопасности. Здесь, повторю, мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенный отечественный продукт сказал Путин

Также российский лидер подчеркнул, что от развития ИИ зависят ее суверенитет и само существование.