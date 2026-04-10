Москва10 апр Вести.Президент России Владимир Путин отметил необходимость просчитывать основные риски и угрозы, возникающие вследствие применения технологий искусственного интеллекта.

С учетом расширения внедрения искусственного интеллекта... считаю необходимым просчитать модели основных рисков и угроз, возникающих в связи с применением таких систем, и определить меры по их своевременному предотвращению