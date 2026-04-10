Москва10 апрВести.Применение искусственного интеллекта (ИИ) должно быть повсеместным - от школы до рынка труда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.
По его словам, в 2025 году комиссия должна рассмотреть комплексные решения по адаптации к повсеместному применению искусственного интеллекта всей системы развития человеческого потенциала.
От начальной школы до рынка труда. Нужно безотлагательно перенастраивать механизмы подготовки и переподготовки кадров уровня образования под новый технологический укладсказал Путин
Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта (ИИ) на уровне всей страны.