Москва10 апрВести.Руководители российских министерств и ведомств должны представлять результаты внедрения искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий ИИ.
Глава государства подчеркнул, что отчитываться о проделанной на этом направлении работе необходимо ежегодно.
Руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Имею в виду не бумажные отчеты, а публичные, открытые доклады с демонстрацией реально используемых решенийсказал Путин
Российский лидер добавил, что уже в 2026 году заслушает доклады в ходе специальной выставки в рамках конференции Сбербанка "Путешествие в мире искусственного интеллекта".