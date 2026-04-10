Москва10 апр Вести.Руководители российских министерств и ведомств должны представлять результаты внедрения искусственного интеллекта в курируемых отраслях​​​. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий ИИ.

Глава государства подчеркнул, что отчитываться о проделанной на этом направлении работе необходимо ежегодно.

Руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Имею в виду не бумажные отчеты, а публичные, открытые доклады с демонстрацией реально используемых решений сказал Путин

Российский лидер добавил, что уже в 2026 году заслушает доклады в ходе специальной выставки в рамках конференции Сбербанка "Путешествие в мире искусственного интеллекта".