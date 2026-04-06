Москва6 апр Вести.Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в медицинскую практику.

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами кабмина, состоявшегося 18 февраля 2026 года, опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ.

Обеспечить внедрение (при участии правительства Москвы) технологий искусственного интеллекта в медицинскую практику, в том числе для автоматизации процессов анализа данных и результатов лабораторных исследований. говорится в документе.

Доклад необходимо представить до 1 июня, далее – один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.