Кабмин будет следить за простоем объектов первичного звена здравоохранения

Москва6 апр Вести.Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать вопрос о недопущении простоев новых объектов первичного звена здравоохранения.

Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

Рассмотреть вопрос о недопущении простоев новых объектов первичного звена здравоохранения. говорится в перечне.

Доклад должен быть представлен до 1 августа, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов.

Кроме того, глава государства поручил усилить контроль за процедурой обслуживания рецептов на получение льготных лекарственных препаратов, поставленных на отсроченное обеспечение в аптеках.

Также кабмину поручено принять меры для развития кадрового потенциала системы здравоохранения в части обучения медиков работе с цифровыми платформами и сервисами, включая использование технологий ИИ в диагностике и интерпретации результатов исследований.

Еще одно поручение касается системного внедрения в медицину российских решений, связанных с применением цифровых помощников и синхронизацией информационных систем.

Ранее Путин также дал ряд поручений по итогам заседания "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ).