Москва6 апрВести.Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать вопрос о недопущении простоев новых объектов первичного звена здравоохранения.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.
Рассмотреть вопрос о недопущении простоев новых объектов первичного звена здравоохранения.говорится в перечне.
Доклад должен быть представлен до 1 августа, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов.
Кроме того, глава государства поручил усилить контроль за процедурой обслуживания рецептов на получение льготных лекарственных препаратов, поставленных на отсроченное обеспечение в аптеках.
Также кабмину поручено принять меры для развития кадрового потенциала системы здравоохранения в части обучения медиков работе с цифровыми платформами и сервисами, включая использование технологий ИИ в диагностике и интерпретации результатов исследований.
Еще одно поручение касается системного внедрения в медицину российских решений, связанных с применением цифровых помощников и синхронизацией информационных систем.
Ранее Путин также дал ряд поручений по итогам заседания "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ).