Процедура записи к врачу через "Госуслуги" будет доработана

Москва6 апр Вести.Президент России Владимир Путин поручил доработать систему записи на прием к врачу через портал "Госуслуги". В нее добавят новые функции для удобства пациентов. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о внедрении механизма отложенной записи в случае, если нет свободного времени для приема, а также о предложении альтернативных вариантов – например, направлении пациента в другое медучреждение.

Правительству РФ совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании процедуры записи на прием к врачу с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"... говорится в тексте

Кроме того, Путин поручил к 2027 году внедрить на портале "Госуслуги" показатель удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощи. Глава государства ждет доклад до 1 июня 2026 года, затем отчет должен предъявляться раз в полгода.

Также президент призвал усилить контроль за процедурой получения льготных лекарственных препаратов.