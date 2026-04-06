Москва6 апр Вести.Президент России Владимир Путин поручил "Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) дополнить рейтинг инвестиционного климата в регионах страны показателем сохранения объектов культурного наследия (ОКН). Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Перечень поручений был утвержден по итогам заседания наблюдательного совета АСИ.

Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" доработать методику формирования национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, предусмотрев ее дополнение показателем, определенным на основании оценки эффективности деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. сказано в тексте.

Также указывается, что должна быть рассмотрена эффективность работы исполнительных органов субъектов РФ по сокращению продолжительности инвестиционно-строительного цикла при вовлечении подобных объектов в экономический оборот.

Доклад должен быть представлен не позднее 1 мая 2026 года. Ответственной назначена генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Кроме того, Путин поручил правительству завершить разработку стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года.