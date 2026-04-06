Правительство РФ разработает стратегию для творческих индустрий на 10 лет

В РФ до 1 июня разработают стратегию развития креативной экономики

Москва6 апр Вести.Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года завершить разработку стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года.

Перечень поручений главы государства по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, кабмин должен не только утвердить стратегию до 1 июня, но и обеспечить подготовку федерального проекта по развитию креативных индустрий в России в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Этот проект необходимо утвердить до 1 сентября 2026 года.

Правительству РФ ... с учетом ранее данных поручений завершить разработку стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года и утвердить ее своим актом говорится в сообщении

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее российский сенатор Инна Святенко заявила о возможности довести долю креативных индустрий в российском ВВП до 6% к 2030 году.