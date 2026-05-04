Москва4 мая Вести.Президент России Владимир Путин поручил правительству России утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики в РФ до 2036 года. Список поручений главы государства опубликован на его официальном сайте.

В целях реализации этой стратегии правительство должно обеспечить разработку и принятие мер по поддержке проектов в области биоэкономики.

Утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в Российской Федерации на период до 2036 года и дальнейшую перспективу, а также привести в соответствие с ней документы стратегического планирования… Срок - 1 июня 2026 года говорится в документе

Кроме того, Путин поручил кабмину оценить эффективность кадрового обеспечения биоэкономических проектов, при необходимости увеличить число бюджетных мест на образовательных программах, связанных с биоэкономикой, поэтапно увеличить финансирование нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики".

Ранее замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин сообщал, что концепция стратегии развития биоэкономики была направлена в правительство, ее утверждение должно состояться в ближайшее время.