Путин поручил проработать применение ядерных технологий в медицине Путин поручил создать рабочую группу по применению ядерных технологий в медицине

Москва4 мая Вести.Правительство России займется созданием межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины. Соответствующее поручение кабмину дал президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства утвердил список поручений, который был подготовлен по итогам проведения Форума будущих технологий, а также встречи с представителями научного сообщества.

В правительстве должны предусмотреть возможность включения в состав рабочей группы представителей Минздрава, Минпромторга, Минобрнауки, Российской академии наук, Росатома, а также Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Срок, указанный в поручении, - 1 июля 2026 года.

Также правительство займется обеспечением поддержки образовательной, научной и инновационной деятельности в области биотехнологий и развития биоэкономики. Среди поручений упоминается необходимость включить в национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" меры по стимулированию производства ключевых приборов и компонентов.

Путин поручил кабмину подготовить предложения по расширению области применения биотехнологий. Речь идет о различных отраслях экономики и социальной сферы. Эти меры должны сформировать устойчивый спрос на продукцию биотехнологического сектора.

Ранее глава государства предложил ввести налоговые и другие льготы для компаний, которые занимаются внедрением передовых биотехнологий. Он также заявил о необходимости снять ограничения с бизнеса, которые могут препятствовать участию компаний в развитии биоэкономики.