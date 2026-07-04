В России введут единые правила учета ядерных материалов Путин подписал закон о введении в России единых правил учета ядерных материалов

Москва4 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение в РФ единых правил государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, которые используются при создании и эксплуатации ядерного оружия и военных ядерных энергетических установок. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов​​​.

Закон закрепляет распределение полномочий между российским правительством и государственной корпорацией "Росатом". Так, Путин наделил кабмин правом утверждать базовые правила госучета и контроля ядерных материалов военного назначения.

Отмечается, что исполнение соответствующих правил является обязательным для юридических лиц, работающих с ядерными материалами, независимо от формы собственности. При этом, согласно закону, из-под регулирования выведены воинские части и структуры Министерства обороны, а также материалы в составе изделий, созданных по госконтрактам.

Росатом в свою очередь получил право устанавливать формы отчетности и форму госрегистра таких материалов, а также следить за соблюдением этих требований на предприятиях.

Как следует из пояснительной записки, ранее в России действовала только система госучета и контроля ядерных материалов в гражданском сегменте. Законодательное регулирование для ядерных материалов военного назначения не было закреплено в едином документе.

Закон вступит в силу с 1 октября 2027 года.