Путин подписал закон о дополнительных мерах для рынка бензина и НПЗ

Путин подписал закон о мерах поддержки рынка топлива и нефтепереработки Путин подписал закон о дополнительных мерах для рынка бензина и НПЗ

Москва4 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон расширяет меры регулирования топливного рынка и предусматривает изменения в механизмах производства и налогообложения автомобильного бензина.

Так, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в России.

Документ также разрешает использовать прямогонный бензин при производстве высокооктанового автомобильного бензина путем смешения с другими компонентами. Для получения вычета по акцизу производителям предоставляется три месяца на подтверждение факта выпуска конечной продукции.

Также законом предусмотрена возможность получения демпферных выплат при производстве бензина методом смешения и при его импорте уполномоченными организациями. Перечень таких организаций определит правительство.

Кроме того, до конца 2026 года продлевается срок действия модернизационных соглашений для нефтеперерабатывающих заводов, реализующих инвестиционные проекты стоимостью свыше 100 миллиарда рублей. Часть положений закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января и 1 июня 2026 года, а сам документ вступает в силу после официального опубликования, за исключением норм с отдельными сроками действия.

Ранее российское правительство разрешило использование бензина стандарта "Евро-3" для укрепления топливного рынка страны. До конца 2026 года разрешены производство и продажа бензина, содержание серы в котором не превышает 150 мг на 1 кг.