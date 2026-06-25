Госдума приняла поправки о субсидиях на импорт бензина Госдума утвердила субсидии на импорт бензина для стабилизации рынка

Москва25 июн Вести.Госдума утвердила субсидии на импорт бензина, пытаясь стабилизировать внутренний топливный рынок. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Документ вносит коррективы в демпфирующий механизм и вводит ряд налоговых мер, призванных обеспечить бесперебойные поставки автомобильного топлива. Как отмечают аналитики, ситуация в означенной требует оперативных действий со стороны регуляторов.

Принятый закон, как следует из материалов нижней палаты парламента, предусматривает изменение порядка расчета выплат при импорте бензина. В частности, для поставок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) коэффициент, определяющий размер субсидий, будет увеличен с 0,68 до 0,9. В случае импорта из других государств величина компенсаций будет привязана к средней индикативной цене на бензин Аи-92 на индийском рынке и стоимости доставки топлива из Индии в российские морские порты.

В настоящее время Россия активно импортирует бензин и дизельное топливо из Белоруссии. В октябре прошлого года Евразийская экономическая комиссия обнулила импортную пошлину на эти виды топлива, а также авиационное и судовое топливо до 30 июня 2026 года. Ранее ставка пошлины составляла 5%.

В начале июня текущего года Россия предложила продлить действие нулевой пошлины до 30 июня 2027 года. Среди нововведений закона – разрешение на производство бензина марок Аи-92 и выше путем смешения прямогонного бензина (нафты) с иными компонентами. При этом такой бензин будет учитываться в общем объеме произведенного топлива для получения обратного акциза, тогда как ранее он распространялся исключительно на топливо класса "Евро-5". Эти изменения вступают в силу ретроактивно – с 1 июня 2026 года.

Кроме того, закон продлевает до конца 2026 года срок действия соглашений нефтяных компаний с правительством о модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Для продления этих соглашений и получения инвестиционной надбавки к обратному акцизу компании теперь должны ввести в эксплуатацию оборудование стоимостью не менее 100 млрд рублей, вместо прежних 60 млрд рублей, установленных для периода до 1 января 2026 года. Данное законодательное изменение действует с 1 января 2026 года.

Изначально законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, принятый 24 июня, был внесен в Госдуму еще в феврале и касался уточнения порядка применения пониженной ставки НДС для детских товаров. Поправки, затрагивающие топливный рынок, были внесены в него лишь 23 июня и в тот же день одобрены комитетом по бюджету и налогам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты парламента подчеркнул, что принимаемые изменения в Налоговый кодекс направлены на увеличение поставок моторного топлива на внутренний рынок. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов пояснил, что, по оценке Минфина, принятие закона не приведет к возникновению дополнительных бюджетных расходов или сокращению доходов. Он добавил, что выплаты по обратному акцизу в этом году ожидаются ниже плана из-за сокращения объемов переработки, и выразил уверенность в сбалансированности бюджетных показателей.

По итогам совещания по ситуации на российском рынке нефтепродуктов 22 июня вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка.

Источники издания указывали, что в перечень таких мер могли войти увеличение импорта моторного топлива и возможность выпуска нефтепродуктов с характеристиками, несколько отклоняющимися от действующего технического регламента. На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 23 июня Новак сообщил, что ситуация на российском рынке нефтепродуктов является "непростой, но контролируемой", и правительство разработало комплекс мер для обеспечения дополнительных поставок топлива, что позволяет решать "периодически возникающие объективные логистические проблемы" в отдельных регионах и на некоторых АЗС.

По данным издания, власти более 20 российских регионов объявили о различных ограничениях при продаже автомобильного топлива на АЗС, стремясь справиться с ажиотажным спросом. В Севастополе и Крыму, где власти признали дефицит, продажи бензина и дизеля приостановлены, топливо отпускается только государственным службам.

Скорость принятия решений правительством и парламентом, по мнению партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, свидетельствует о том, что ситуация на российском топливном рынке требует оперативных действий регуляторов. С ним согласны аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман и эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

Кауфман отметил, что сокращение производства нефтепродуктов и продолжающиеся атаки на НПЗ уже привели к ускоренному росту розничных цен на бензин и дизель.

По оценке Касаткина, речь идет не о системном дефиците топлива по всей стране, а о значительном риске локальных перебоев, вызванных внеплановыми ремонтами на НПЗ, снижением загрузки отдельных заводов и логистическими ограничениями на фоне высокого сезонного спроса. Юшков полагает, что наиболее оперативной мерой в таких условиях является увеличение импорта, эффект от которого может быть достигнут в течение нескольких дней, а не недель или месяцев.

Потенциальным источником импорта бензина для России, по мнению аналитиков, может стать Индия. В прошлом году эта страна экспортировала около 400 000 баррелей бензина в сутки, преимущественно в Азию. Кроме того, Индия является крупным импортером российской нефти, что, по мнению Юшкова, может способствовать снижению стоимости импортного топлива.

В статье говорится, что субсидии для бензина, полученного смешением, необходимы для быстрого увеличения предложения на рынке. Однако при этом основным вопросом является качество топлива, поэтому такая мера должна сопровождаться жестким лабораторным контролем, а также иметь ограниченный срок действия.

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