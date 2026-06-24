Москва24 июнВести.Юрист Никита Навасардов рассказал, где можно, а где нельзя хранить бензин. Его слова приводит RG.ru.
Как отметил эксперт, держать топливо в канистрах у себя дома или в гараже запрещено законом и очень опасно. Пары бензина скапливаются и создают угрозу пожара или взрыва при малейшей искре.
Законодательство прямо запрещает хранить в гаражах не только бензин, но и любые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости - ацетон, прочие органические растворители, а также баллоны с горючими газамиговорится в публикации
Нарушителя оштрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.
Тем не менее, никто не запрещает покупать и хранить у себя топливо. Как пишет издание, бензин можно поместить в специальные хранилища для легковоспламеняющихся жидкостей – металлические огнестойкие шкафы с вентиляцией и поддоном. Также существуют специальные емкости с герметичными крышками и защитой от статического электричества.
Еще топливо можно держать в отдельных помещениях. Главное, чтобы они были вне жилых зданий, хорошо проветривались и находились вдали от источников тепла и искр, говорится в публикации.