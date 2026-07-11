Москва11 июлВести.В Ростовской области задержали жителя Краснодара, который занимался незаконной перевозкой топлива для перепродажи по завышенным ценам в ЛНР и ДНР, сообщает региональный главк МВД.
В ведомстве уточнили, что 50-летний мужчина перевозил через территорию Ростовской области в эти регионы в своем грузовом фургоне Ford Transit, не оборудованном под перевозку опасных грузов, 1,6 тонны бензина. Они были разлиты в 8 бочек.
Задержанный водитель пояснил, что на протяжении недели, по согласованию с операторами АЗС, с целью обхода системных ограничений по наливу топлива, приобретал его на различных заправочных станциях в городах Горячий ключ и Краснодарговорится в публикации ГУ МВД по Ростовской области в MAX
Уточняется, что отпуск топлива на заправочных станциях осуществлялся в металлические бочки объемом 200 литров, которые не соответствуют требованиям ГОСТ по пожарной безопасности.
Топливо было изъято из оборота и вместе с транспортным средством помещено на спецстоянку.
Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных грузов.
Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на привлечение к ответственности должностных лиц АЗС, сообщили в областном полицейском главке.