За незаконную перевозку топлива для продажи в ДНР и ЛНР задержан житель Кубани

Житель Кубани незаконно перевозил бензин в бочках для перепродажи в ЛНР и ДНР За незаконную перевозку топлива для продажи в ДНР и ЛНР задержан житель Кубани

Москва11 июл Вести.В Ростовской области задержали жителя Краснодара, который занимался незаконной перевозкой топлива для перепродажи по завышенным ценам в ЛНР и ДНР, сообщает региональный главк МВД.

В ведомстве уточнили, что 50-летний мужчина перевозил через территорию Ростовской области в эти регионы в своем грузовом фургоне Ford Transit, не оборудованном под перевозку опасных грузов, 1,6 тонны бензина. Они были разлиты в 8 бочек.

Задержанный водитель пояснил, что на протяжении недели, по согласованию с операторами АЗС, с целью обхода системных ограничений по наливу топлива, приобретал его на различных заправочных станциях в городах Горячий ключ и Краснодар говорится в публикации ГУ МВД по Ростовской области в MAX

Уточняется, что отпуск топлива на заправочных станциях осуществлялся в металлические бочки объемом 200 литров, которые не соответствуют требованиям ГОСТ по пожарной безопасности.

Топливо было изъято из оборота и вместе с транспортным средством помещено на спецстоянку.

Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных грузов.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на привлечение к ответственности должностных лиц АЗС, сообщили в областном полицейском главке.