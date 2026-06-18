В Воронежской области у курьера наркоторговцев обнаружили почти 2 кг "синтетики"

В Воронежской области задержали курьера с 2 кг наркотиков В Воронежской области у курьера наркоторговцев обнаружили почти 2 кг "синтетики"

Москва18 июн Вести.В Рамонском районе Воронежской области задержан транзитный курьер с крупной партией наркотиков. Об этом в MAX сообщает региональная полиция.

По материалам правоохранительных органов, на 465-м км трассы М-4 "Дон" при проверке автомобиля "Хавал Джулион", за рулем которого был 48-летний житель Самарской области, были обнаружены два вакуумных пакета с белым порошком.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является мефедроном общей массой около 1,9 килограммов говорится в сообщении

По словам задержанного, он забрал в Санкт-Петербурге оптовую партию закладок и вез их для последующего сбыта на территории Воронежской и Белгородской областей.

Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.