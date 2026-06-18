Москва18 июнВести.В Рамонском районе Воронежской области задержан транзитный курьер с крупной партией наркотиков. Об этом в MAX сообщает региональная полиция.
По материалам правоохранительных органов, на 465-м км трассы М-4 "Дон" при проверке автомобиля "Хавал Джулион", за рулем которого был 48-летний житель Самарской области, были обнаружены два вакуумных пакета с белым порошком.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является мефедроном общей массой около 1,9 килограммовговорится в сообщении
По словам задержанного, он забрал в Санкт-Петербурге оптовую партию закладок и вез их для последующего сбыта на территории Воронежской и Белгородской областей.
Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.