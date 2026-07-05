Житель Волгоградской области задержан за хранение наркотиков Жителю Волгоградской области грозит 10 лет за хранение наркотиков

Москва5 июл Вести.В Волгоградской области полиция задержала местного жителя по подозрению в хранении растительного наркотика. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Автомобиль с 32-летним пассажиром был остановлен в Калачевском районе. Мужчина заметно нервничал, при досмотре его личных вещей в поясной сумке было найдено 4 бумажных свертка с веществом серо-зеленого цвета.

Согласно заключению эксперта, представленное на исследование вещество является наркотическим средством – каннабис (марихуана), общей массой около 9 гр говорится в сообщении

По словам задержанного, он приобрел запрещенное вещество в интернете для личного употребления. В настоящее время фигурант отбывает наказание в виде административного ареста, позже ему будет избрана мера пресечения.

По статье УК о незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере ему грозит 10 лет лишения свободы.