Жителю Владивостока грозит до 20 лет лишения свободы за производство наркотиков Полиция задержала жителя Владивостока с партией синтетических наркотиков

Москва26 мая Вести.Полицейские задержали жителя Владивостока с партией синтетических наркотиков, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

Вечером сотрудники ППС на улице Луговой обратили внимание на молодого человека, который при виде полицейских заметно занервничал. При проверке документов он попытался бежать. Стражи порядка догнали и задержал его. Во время досмотра у мужчины был обнаружен пакет с несколькими свертками. В отделении полиции установлено, что 21-летний местный житель имел явные признаки опьянения. Анализ изъятых свертков подтвердил наличие синтетического наркотического вещества массой 130 граммов.

Возбуждено уголовное дело незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков отмечается в сообщении

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Фигурант заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.