Москва20 апрВести.В Рыбинске при патрулировании улиц наряд ГАИ задержал мужчину, хранившего синтетический наркотик. Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области в MAX.
На улице Труда инспекторы заметили гражданина, поднявшего с земли неизвестный предмет и попытавшегося скрыться при приближении служебного автомобиля. Вскоре мужчину удалось задержать, оказалось, что это житель Череповца 2004 г.р.
В ходе личного досмотра правоохранителями обнаружен и изъят сверток синей изоляционной ленты с веществом внутриговорится в сообщении
Экспертиза показала, что это наркотическое средство "мефедрон" массой почти 3 гр. По словам подозреваемого, он купил наркотическое средство для собственного потребления.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу.