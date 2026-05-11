Жителя Ростова-на-Дону задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Москва11 мая Вести.В Ростове-на-Дону 27-летнего ранее не судимого жителя задержали по подозрению в сбыте "синтетики". Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по Ростовской области.

При обыске квартиры полицейские обнаружили восемь полимерных пакетов с бежевым порошком, 17 свертков изоляционной ленты с похожим веществом, электронные весы, материалы для упаковки и мобильный телефон.

Также задержанный показал три тайника в Ворошиловском районе города, откуда полицейские извлекли свертки с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что в тайниках находились N-метилэфедрон и мефедрон общей массой более 180 граммов.

Как выяснили полицейские, подозреваемый, действуя в интересах онлайн-наркомаркета, по указанным куратором координатам в Ростове-на-Дону забирал из схрона партию "синтетики" с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом говорится в сообщении

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ) УК РФ. Обстоятельства преступления выясняются.