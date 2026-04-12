В Волгоградской области задержан закладчик с 68 граммами метадона

Москва12 апр Вести.В Ворошиловском районе Волгоградской области был задержан 20-летний гражданин Таджикистана. Его подозревают в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщает пресс-служба полиции региона.

Во время обыска сотрудниками МВД была обнаружена крупная партия наркотических веществ.

В ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен сверток с наркотическим веществом. … Во время обыска по месту проживания подозреваемого оперативники обнаружили еще одну партию запрещенных веществ говорится в канале ведомства в MAX

После проведения экспертизы выяснилось, что изъятым веществом является метадон. Общий вес обнаруженных средств превысил 68 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанного.