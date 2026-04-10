Москва10 апр Вести.Сотрудники полиции задержали во Владивостоке 34-летнего местного жителя, который хранил у себя в жилище партию синтетических наркотиков, сообщается в Telegram-канале управления МВД по Приморскому краю.

Криминалистическое исследование изъятого вещества подтвердило, что это наркотическое вещество синтетического происхождения - N-метилэфедрон массой 0,31 грамма указали в ведомстве

По адресу, где были найдены запрещенные препараты, также находились дети в возрасте 4 лет и 10 месяцев и 33-летняя женщина в состоянии наркотического опьянения.

Задержанный мужчина ранее был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.