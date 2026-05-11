Москва11 маяВести.В городе Артем Приморского края пресечена противоправная деятельность 42-летнего жителя Владивостока, планировавшего сбывать наркотики через тайники-закладки, сообщается в MAX-канале регионального МВД.
В ходе личного досмотра у гражданина были обнаружены и изъяты 11 свертков с наркотиков, а также из уже оборудованных тайников изъяты 25 свертков, приготовленных к распространению. Экспертиза подтвердила, что вещество в них – наркотик.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство и сбыт наркотиков в крупном размереотмечается в сообщении
Фигурант заключен под стражу.