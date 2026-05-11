В Приморье заключен под стражу распространитель наркотиков через тайники Полиция в Приморье задержала распространителя наркотиков через закладки

Москва11 мая Вести.В городе Артем Приморского края пресечена противоправная деятельность 42-летнего жителя Владивостока, планировавшего сбывать наркотики через тайники-закладки, сообщается в MAX-канале регионального МВД.

В ходе личного досмотра у гражданина были обнаружены и изъяты 11 свертков с наркотиков, а также из уже оборудованных тайников изъяты 25 свертков, приготовленных к распространению. Экспертиза подтвердила, что вещество в них – наркотик.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство и сбыт наркотиков в крупном размере отмечается в сообщении

Фигурант заключен под стражу.