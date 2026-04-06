Жителю Симферополя грозит до 20 лет тюрьмы за попытку сбыта наркотиков

Москва6 апр Вести.Полиция города Симферополя задержала местного жителя по подозрению в попытке сбыта синтетических наркотиков. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Он планировал распространять запрещенные вещества через закладки. В ходе осмотра жилого помещения 49-летнего мужчины были обнаружены вещества весом 13,59 грамма.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов" написано в канале ведомства в MAX

Задержанному мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.