Студент из Индии арестован во Владивостоке по обвинению в закладке наркотиков

Во Владивостоке арестован студент из Индии за закладку наркотиков Студент из Индии арестован во Владивостоке по обвинению в закладке наркотиков

Москва17 июн Вести.Во Владивостоке арестован студент из Индии, который занимался закладкой наркотиков. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

В ведомстве уточнили, что уже при задержании молодой человек, у которого при себе было 50 свертков с наркотиками, признался, что намеревался разложить их в тайники на территории города.

С апреля 2026 года фигурант, работая в наркомагазине, регулярно получал наркотические вещества для дальнейшего распределения по тайникам на территории Владивостока. В среднем ему удавалось размещать от 20 до 50 "закладок" в день выяснили в полиции

Исследование содержимого изъятых свертков подтвердило наличие синтетического наркотического вещества N-метилэфедрон. Общая масса изъятого составила 15 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ о незаконном обороте наркотиков, которая предполагает лишение лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Фигурант заключен под стражу.