Москва16 июнВести.Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела в отношении наркозакладчика из Колумбии, он предстанет перед судом, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.
По данным ведомства, подозрительный мужчина был задержан сотрудниками ППС на улице Добровольского. В ходе личного досмотра у него были изъяты 14 свертков с синтетическими наркотиками весом 13 грамм. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 25-летнего студента одного из приморских вузов, уроженца Колумбии. Выяснилось, что он работал курьером в наркомагазине с ноября 2025 года. Студент сбывал зелье через "закладки". За день ему удавалось оборудовать от 20 до 50 тайников. Позже полицейские изъяли еще 16 свертков с синтетическими наркотиками, которые колумбиец разложил.
Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Фигурант предстанет перед судом. Ему грозит до 20 лет лишения свободыотмечается в сообщении
Подозреваемый заключен под стражу.