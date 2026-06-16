Студенту приморского вуза из Колумбии грозит до 20 лет тюрьмы за наркоторговлю

Наркозакладчик из Колумбии предстанет перед судом во Владивостоке Студенту приморского вуза из Колумбии грозит до 20 лет тюрьмы за наркоторговлю

Москва16 июн Вести.Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела в отношении наркозакладчика из Колумбии, он предстанет перед судом, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

По данным ведомства, подозрительный мужчина был задержан сотрудниками ППС на улице Добровольского. В ходе личного досмотра у него были изъяты 14 свертков с синтетическими наркотиками весом 13 грамм. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 25-летнего студента одного из приморских вузов, уроженца Колумбии. Выяснилось, что он работал курьером в наркомагазине с ноября 2025 года. Студент сбывал зелье через "закладки". За день ему удавалось оборудовать от 20 до 50 тайников. Позже полицейские изъяли еще 16 свертков с синтетическими наркотиками, которые колумбиец разложил.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Фигурант предстанет перед судом. Ему грозит до 20 лет лишения свободы отмечается в сообщении

Подозреваемый заключен под стражу.