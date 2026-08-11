Свыше 11 г синтетических наркотиков нашли у закладчицы при задержании в Приморье

Закладчица наркотиков предстанет перед судом во Владивостоке Свыше 11 г синтетических наркотиков нашли у закладчицы при задержании в Приморье

Москва11 авг Вести.Во Владивостоке перед судом предстанет курьер-закладчица запрещенных веществ, которую задержали с 11 граммами синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

В 2025 году обвиняемая в составе преступной группы продавала наркотики через интернет-магазин всем желающим.

В ее обязанности входило получение наркотических средств из тайников, их фасовка на более мелкие партии и последующее размещение "закладок" на территории Приморского края, а также других городов России. Преступная деятельность пресечена сотрудниками УНК УМВД России по Приморскому краю. Из незаконного оборота изъято более 11 граммов наркотических средств синтетического происхождения, подготовленные к сбыту отметили в пресс-службе

На время следствия обвиняемая решением суда была отправлена в СИЗО.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.