Москва11 авгВести.Во Владивостоке перед судом предстанет курьер-закладчица запрещенных веществ, которую задержали с 11 граммами синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
В 2025 году обвиняемая в составе преступной группы продавала наркотики через интернет-магазин всем желающим.
В ее обязанности входило получение наркотических средств из тайников, их фасовка на более мелкие партии и последующее размещение "закладок" на территории Приморского края, а также других городов России. Преступная деятельность пресечена сотрудниками УНК УМВД России по Приморскому краю. Из незаконного оборота изъято более 11 граммов наркотических средств синтетического происхождения, подготовленные к сбытуотметили в пресс-службе
На время следствия обвиняемая решением суда была отправлена в СИЗО.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.