Москва3 авг Вести.Житель Комсомольска-на-Амуре 47 лет и его 51-летняя знакомая собирались продать порядка 2 кг синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю на официальном сайте.

Информацию о планах ранее не судимых граждан сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили в январе.

… в гаражном боксе, арендованном 47-летним злоумышленником, обнаружены и изъяты: картонная коробка с двумя контейнерами с веществом белого цвета, металлическая ложка, полимерные пакеты типа зип-лок, электронные весы, упаковочный материал и полимерный пакет так же с веществом белого цвета. Помимо этого, в ходе оперативных мероприятий оперативники города Юности изъяли две закладки с наркотическим веществом общим весом 8,27 грамма. Согласно проведенного исследования, изъятое является производным N-метилэфедрона общей массой более 1 килограмма 882 граммов и мефедрона более 180 граммов отметили в пресс-службе

Как установило следствие, женщина с декабря 2024 года получала в интернете информацию о местах расположения крупных партий синтетических наркотиков на территории края. Она забирала их, фасовала и отправляла своего товарища развозить расфасованное запрещенное вещество по районам Хабаровского края и делать закладки.

Так подельникам удалось оборудовать места закладок в Комсомольском районе и в городе Комсомольске-на-Амуре.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре назначил женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В отношении второго фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.