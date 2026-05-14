Хабаровчанка получила 9,5 года колонии за мошенничество на 100 млн рублей

41-летняя хабаровчанка осуждена на 9,5 года за создание сети фальшивых клиник

Москва14 мая Вести.Суд в Хабаровском крае приговорил 41-летнюю жительницу Хабаровска к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима. Она признана виновной в мошенничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Железнодорожный районный суд города Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы краевой столицы по четырем преступлениям по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и четырем преступлениям по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) говорится в публикации надзорного ведомства

По данным следствия, в период с 2016 по 2019 год женщина входила в состав организованной преступной группировки, которая занималась представлением фиктивных медицинских услуг. Обвиняемая руководила отделами кадров и продаж, а также осуществляла общее управление персоналом. Жертвами стали более 840 человек, ущерб составил почти 100 миллионов рублей.

Злоумышленники, не имея медицинского образования, создали сеть фиктивных организаций в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Под видом бесплатной диагностики здоровья с помощью бытовых приборов они убеждали людей в наличии серьезных заболеваний и навязывали лечение за сумму свыше 100 тысяч рублей, требуя оплатить все сразу либо взять кредит.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 10 миллионов рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.