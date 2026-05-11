Москва11 маяВести.На девять лет колонии осуждена жительница Якутска за мошенничество по 21 эпизоду, она похитила более 29 млн рублей, сообщается в MAX-канале прокуратуры республики.
Установлено, что мошенница с 2019 по 2025 годы обманывала жителей республики, обещая им помочь приобрести в столице региона квартиры по цене ниже рыночной стоимости. Получая предоплату, она похитила более 29 млн рублей.
Женщина осуждена к 9 годам лишения свободы в колонии общего режимаотмечается в сообщении
Приговор не вступил в законную силу.