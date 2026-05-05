В Красноярске будут судить лжериелтора за хищение 29,5 млн рублей у клиентов

Лжериелтор в Красноярске присвоила почти 30 млн рублей клиентов В Красноярске будут судить лжериелтора за хищение 29,5 млн рублей у клиентов

Москва5 мая Вести.В Красноярске под суд пойдет лжериелтор, которая обманула своих клиентов почти на 30 млн рублей. Подробности сообщает прокуратура Красноярского края в MAX.

По материалам следствия, в декабре 2022 г. 43-летняя местная жительница начала размещать в соцсетях объявления с предложением услуг по покупке жилья, сопровождению сделки и выгодным условиям в оформлении ипотеки. Женщина заключала договоры купли-продажи, составляла схемы квартир, вела переговоры с банком и предоставляла все необходимые расписки и документы. За услуги клиенты регулярно перечисляли ей деньги. На самом деле, квартир, которые мошенница предлагала для покупки, не существовало.

Таким способом, женщина похитила 29,5 млн рублей говорится в сообщении

Фигурантке предъявлено обвинение в мошенничестве. Уголовное дело передано в Советский районный суд Красноярска. Обвиняемая не признала вину.