Уголовное дело возбудили в Красноярском крае по факту мошенничества. Жертвой злоумышленников стала 49-летняя жительница Красноярска, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который предложил ей заняться инвестициями в золото и серебро. Пострадавшая установила себе приложения для заработка и разместила там личные документы, а также неоднократно пополняла счет – в том числе для якобы "разблокировки".

Сумма ущерба составила 17,5 миллиона рублей, 4 миллиона рублей из которых женщина заняла у своих знакомых сообщили в прокуратуре

Уголовное дело расследуется по статье 159 Уголовного кодекса РФ.