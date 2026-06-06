Красноярская пенсионерка отдала мошенникам 1,3 млн руб., чтобы "спасти" финансы В Красноярском крае женщина стала жертвой мошенников и лишилась 1,3 млн рублей

Москва6 июн Вести.В Красноярском крае пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников и отдала им 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

70-летней пенсионерке из Енисейска неизвестные звонили в течение пяти дней. Напугав возможностью потери всех накоплений, аферистам удалось убедить ее уехать в Красноярск, купить новый телефон и скачать на него приложения для перевода денег. При этом родные о происходящем ничего не знали из-за "приказа о неразглашении".

Чтобы "обезопасить" себя и свои деньги, женщина перевела на счет злоумышленников 1,3 млн рублей. Следователями МО МВД России "Енисейский" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали случившегося и причастные к преступлению лица устанавливаются.