Москва18 мая Вести.Семидесятилетняя жительница Биробиджана обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве: аферисты чуть было не выманили у нее более 3 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

По словам потерпевшей, через один из мессенджеров ей позвонил "специалист по ремонту домофонов", который убедил ее продиктовать код из смс. После этого женщине пришло уведомление о входе в ее личный кабинет на портале госуслуг, а затем поступил звонок от "представителей сервиса".

Они сообщили, что ее персональные данные и деньги находятся под угрозой, и для "спасения" средств порекомендовали скачать специальное приложение для дальнейшего общения со "специалистами Росфинмониторинга". Пенсионерка выполнила все указания, сняла свои сбережения — 3 208 400 рублей — и собиралась перевести их по указанным реквизитам на "безопасный счет" написали в пресс-службе

Однако пенсионерка вовремя поняла, что общается с мошенниками, и обратилась в полицию. По ее обращению возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на преступление, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.