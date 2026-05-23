Москва23 мая Вести.Жертвой мошенников стала 64-летняя жительница Хабаровского края, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Пенсионерка потеряла более 1,6 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело отмечается в сообщении

Установлено, что в апреле 2026 года бывший работодатель предупредил потерпевшую в мессенджере о звонке от мужчины и сообщил его фамилию. После ей позвонил неизвестный, представился силовиком, назвал ту же фамилию из сообщения. Мужчина показал удостоверение и обвинил женщину в переводе денег запрещенным организациям. Во время видеозвонка неизвестный в форме показал удостоверение и стал угрожать женщине. Пенсионерку убедили снять все сбережения, обналичить их и перевести на новый счет. Женщина выполнила всех поручения.