Женщина "купила" аппарат для коррекции зрения у мошенников и лишилась 1,35 млн Под Хабаровском аферисты похитили 1,35 млн, "продав" прибор для коррекции зрения

Москва30 мая Вести.В Хабаровском крае мошенники похитили 1,35 млн у пенсионерки, "купившей" аппарат для коррекции зрения. Об этом прокуратура региона сообщила в MAX.

Злоумышленники позвонили 71-летней женщине в середине марта и предложили ей купить прибор. Она продиктовала код из сообщения, чтобы сделать заказ, и стала ожидать товара. Аппарат так и не привезли, и она забыла о произошедшем.

Спустя время женщине пришло сообщение о том, что от ее имени на третьих лиц была оформлена доверенность, позволяющая распоряжаться ее имуществом. Чтобы аннулировать документ, предлагалось позвонить по номеру, который жертва и набрала.

Следуя указаниям злоумышленников, обеспокоенная пенсионерка сняла со счетов все сбережения, которые перевела на "безопасный" счет говорится в сообщении прокуратуры

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В прокуратуре призвали при любом сомнении перепроверять информацию, советоваться с родственниками и прекращать общение сразу, если собеседник кажется подозрительным.