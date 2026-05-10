Москва10 мая Вести.Жительница Хабаровского края 74 лет передала 4,5 млн рублей мошенникам, которые угрожали ей уголовной ответственностью за госизмену, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края в мессенджере МАХ.

Женщина позвонил неизвестный, который представился сотрудником военкомата и заявил, что ее погибшему сыну присвоен орден Мужества, для получения которого пенсионерка должна подиктовать свои паспортные данные.

После этого потерпевшей позвонили "представители сервиса госуслуг" с сообщением о том, что ее аккаунт взломан, оформлена доверенность на неизвестного, который перевел деньги со счетов пенсионерки на реквизиты участника ВСУ, что является государственной изменой. Женщина испугалась, но на другом конце провода ее успокоили и назначили ей "адвоката".

В ходе общения с ним женщина упомянула о наличии у нее сбережений, после чего ее убедили обналичить 4,5 млн рублей и поехать в "казначейство" в Новосибирск.

По прибытию в указанный город я позвонила следователю. Он сказал, чтобы я вызвала такси и ехала по указанному им адресу, где меня будет ожидать человек, который при встрече назовет пароль "звезда". Приехав на место, я увидела молодого парня. Когда он назвал необходимое кодовое слово, я передала ему дамскую сумку с 4,5 млн рублей, а он мне "Акт передачи меченного номинала" рассказала потерпевшая

После того, как она передала деньги, все контактные лица перестали выходить на связь. Тогда женщина поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.